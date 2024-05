Rome : "complètement à côté de la plaque", Novak Djokovic sèchement battu au troisième tour par Alejandro Tabilo

La première partie de saison ne se déroule pas comme l'aurait souhaité Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a été éliminé au troisième tour du Masters 1000 de Rome, dimanche 12 mai, par le Chilien Alejandro Tabilo, 32e joueur mondial (6-2, 6-3). Le Serbe a été balayé en 1h07, ne s'est procuré aucune balle de break et n'a remporté que 10 points sur le service de son adversaire pendant toute la rencontre. Pour la première fois depuis 2018, il se présentera à Roland-Garros sans avoir remporté un titre de la saison.

Deux jours après avoir été assommé par la gourde d'un spectateur, Novak Djokovic a pris un deuxième coup sur la tête dimanche. Méconnaissable, il n'a pas été capable de lutter contre Alejandro Tabilo et s'est mis tout seul en difficulté dès le premier jeu de la rencontre. Coupable de deux doubles fautes, il a été breaké d'entrée et a été mené 4-0 dans la première manche. Le scénario s'est répété dès le premier jeu du second set, avec deux nouvelles doubles fautes qui ont permis au Chilien de breaker. Alors qu'il servait pour rester dans le match à 5-3, il a concédé une balle de match sur son service, et a commis une nouvelle double faute.

"Il faut féliciter mon adversaire, je ne l'avais jamais affronté. C'est un bon joueur, très complet, je n'ai pas été capable de trouver de bonnes sensations sur le court", a reconnu le Serbe après la rencontre, en conférence de presse. Novak Djokovic s'est dit "complètement à côté de la plaque, en manque de rythme et d'équilibre".

𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐟𝐞. 😳😳😳



Tabilo takes out the 6-time Rome Champion Novak Djokovic in straight sets!#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/AEIOoESDOP — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2024

Récent vainqueur du Challenger d'Aix-en-Provence et lauréat de l'ATP 250 d'Auckland en début de saison, Alejandro Tabilo s'offre la plus belle victoire de sa carrière et fait le plein de confiance. Il affrontera le Russe Karen Khachanov en huitièmes de finale.