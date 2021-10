Indian Wells : Stefanos Tsitsipas éliminé dès les quarts... Ce qu'il faut retenir de la nuit de vendredi à samedi

Tombeur de Stéfanos Tsitsipas, Nikoloz Basilashvili a rejoint Cameron Norrie et Grigor Dimitrov en demi-finales du tournoi d'Indian Wells. Il manquera donc dans le dernier carré les deux premières têtes de série chez les hommes.

Cette fois, Stefanos Tsitsipas ne s'en est pas sorti. Déjà chahuté mais vainqueur en trois sets lors des deux matches précédents, le Grec a cédé en quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-4, 2-6, 6-4). Une défaite logique pour un Tsitsipas emprunté physiquement, et débordé par un adversaire enthousiaste.

Basilashvili, 36e joueur mondial, n'avait jamais atteint les quarts de finale d'un Masters 1000. Il est le premier Géorgien a atteindre les demies d'Indian Wells depuis Irakli Labadze, en 2004.

[29] Nikoloz Basilashvili advances to 1st #ATPMasters1000 SF with biggest career win over No. 3-ranked #Tsitsipas 6-4, 2-6, 6-4 @BNPPARIBASOPEN.



It is Basilashvili's 6th career Top 10 win and he's 1st Georgian in a Masters 1000 SF since Irakli Labadze in 2004 #BNPParibasOpen.