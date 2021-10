Indian Wells : Monfils cale face à Zverev, Medvedev chute, Tsitsipas en quarts de finale... Ce qu'il faut retenir de la nuit de mercredi à jeudi

Il n'y a plus de Français à Indian Wells, avec l'élimination de Gaël Monfils en huitièmes de finales, mercredi 13 octobre. Le grand favori du tournoi, Daniil Medvedev, s'est également fait sortir par Grigor Dimitrov. Stéfanos Tsitsipas s'est quant à lui qualifié pour les quarts de finale.

Gaël Monfils sorti par Alexander Zverev

Pas de quarts pour Monfils. Le Français (18e joueur mondial) n'a pas réussi à exister face à l'Allemand Alexander Zverev, quatrième mondial, et s'est incliné en huitièmes de finale en à peine deux sets (6-1, 6-3).

Le GOAT de la célébration



( @tennistv) pic.twitter.com/kdM28uxkxQ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 13, 2021

Gaël Monfil a enchaîné les fautes directes et s'est rapidement fait distancer dans la première manche. "Je ne suis pas bien rentré dans le match, mais lui, il était bien", a reconnu le Français après sa défaite.

Alexander Zverev (tête de série n°3) avait battu son aîné écossais Andy Murray en deux sets au tour précédent (6-4, 7-6). Zverev retrouvera en quarts de finale l'Américain Taylor Fritz (39e mondial), tombeur de l'Italien Jannik Sinner (6-4, 6-3).

C'est fini pour Daniil Medvedev

La grosse surprise du jour est venue de Daniil Medvedev, deuxième joueur mondial et vainqueur du dernier US Open, sorti par le Bulgare Grigor Dimitrov (numéro 28). Tête de série numéro 1 du tournoi, le Russe a été battu en trois sets (4-6, 6-4, 6-3), au bout de 2h14 d'un combat âpre.

3. Pour la 3ème fois de sa carrière, @GrigorDimitrov a remporté un match face à un des deux premiers joueurs mondiaux. Pour rappel, le Bulgare était mené 6/4 4/1.

vs Djokovic (N°1) | Madrid 2013

vs Murray (N°2) | Miami 2016

vs Medvedev (N°2) | Indian Wells 2021 pic.twitter.com/PuQwsnHXf3 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 13, 2021

"Je me suis senti épuisé pendant le tournoi. Maintenant que c'est fini, je peux le dire. J'ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus", a déclaré Medvedev après la rencontre, sans préciser quels étaient ces problèmes. Solide dans le premier set, il s'acheminait vers un succès facile en menant 4-1 dans le suivant, quand il a soudain lâché prise et multiplié les fautes directes, devant un public souhaitant que le match se prolonge et donc acquis à la cause de Dimitrov.

Ça passe pour Tsitsipas

Que ce fut difficile pour Stéfanos Tsitsipas, le dernier finaliste de Roland-Garros. Le Grec a d'abord perdu le premier set, avant de remporter la deuxième manche au tie-break. Le joueur de 23 ans s'est finalement imposé en trois sets (6-7, 7-6, 6-2), dans un match marathon de 2h43 face à l'Australien Alex de Minaur, 27e mondial.

Tête de série n°2, Tsitsipas affrontera en quarts de finale le Géorgien Nikoloz Basilashvili (36e mondial), tombeur dans la même journée du Russe Karen Khachanov (6-4, 7-6).

Victoria Azarenka se hisse en demi-finale

Dans le tableau féminin, la Bélarusse Victoria Azarenka (32e joueuse mondiale) s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA, après sa victoire face à l'Américaine Jessica Pegula (24e mondiale) en deux sets (6-4, 6-2).

Elle affrontera dans le dernier carré la Lettone Jelena Ostapenko (29e mondiale) qui a vaincu l'Américaine Shelby Rogers (44e mondiale) 6-4, 4-6, 6-3.