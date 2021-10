Indian Wells : Monfils file en huitièmes, Murray et Berrettini chutent... Ce qu'il faut retenir de la nuit de mardi à mercredi

Le troisième tour du tournoi ATP/WTA d'Indian Wells a réservé mardi 12 octobre de nouvelles surprises avec l'élimination de l'Italien Matteo Berrettini par Taylor Fritz et de Leylah Fernandez par Shelby Rogers. Le Français Gaël Monfils s'est quant à lui qualifié pour les huitièmes de finale.

Le Tricolore de 35 ans a battu le Sud-Africain Kevin Anderson en deux sets 7-5, 6-2. Bien que désavantagé par un service peu performant, Monfils a réussi à serrer le jeu dans les moments importants pour l'emporter. Monfils affrontera en huitièmes de finale Alexander Zverev, 4e joueur mondial.

Imagine if he made this @Gael_Monfils #BNPPO21 pic.twitter.com/TP7RnnCPXg

L'Allemand s'est en effet imposé face au Britannique Andy Murray en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Celui qui retrouvera Gaël Monfils n'a laissé aucune chance à l'ancien numéro un mondial et a dominé la rencontre de bout au bout sans trop de difficulté.

Pour Andy Murray, la défaite est dur à encaisser puisqu'elle va lui faire perdre plusieurs places au classement. Encore 121e mondial, il va chuter à la 170e place lundi 18 octobre, car il va perdre le bénéfice de ses points obtenus à Anvers en 2019.

L'Italien Matteo Berrettini, numéro 7 à l'ATP, a été sèchement éliminé 6-4, 6-3 en 1h21 par l'Américain Taylor Fritz, 39e au classement mondial, au troisième tour du Masters 1000 qui se joue dans le désert californien. La tête de série numéro 5 a concédé son service à trois reprises dans le 1er set, avant d'être breaké dès le début du second à 2-1.

Round of 16



Medvedev v. Dimitrov

Karatsev v. Hurkacz

Paul v. Norrie

Schwartzman v. Ruud

Fritz v. Sinner

Monfils v. Zverev

Basilashvili v. Khachanov

De Minaur v. Tsitsipas



Who wins Indian Wells from here? #BNPPO21