Indian Wells : Rafael Nadal veut des sanctions plus lourdes contre les coups de sang de joueurs comme celui d'Alexander Zverev à Acapulco

Deux semaines après, l'exclusion d'Alexander Zverev, qui avait violemment frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette tout en proférant des insultes à Acapulco, continue de nourrir l'actualité du tennis. Jeudi 10 mars, c'était au tour de Rafael Nadal de prendre position, juste avant d'entrer en lice au Masters 1000 d'Indian Wells.

Zverev sera de la partie à Indian Wells

"Si nous ne sommes pas capables de contrôler ce type de comportement sur le court ni de trouver un moyen de le sanctionner d'une manière plus forte, alors nous, joueurs, pouvons avoir un sentiment d'impunité. (...) Je voudrais voir des sanctions plus dures pour ce genre de comportement, parce que cela protégera le sport, les officiels et toutes les personnes présentes à un match", a appuyé l'Espagnol qui n'a cessé de rappeler qu'il entretenait "une bonne relation" avec l'Allemand.

Oh le pétage de plombs ! Zverev craque à Acapulco après sa défaite en double et s'en prend violemment à l'arbitre... #HomeOfTennis pic.twitter.com/zzmsSCDeI0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 23, 2022

Mardi, l'ATP a infligé une suspension de huit semaines de toutes les compétitions et une amende de 25 000 dollars (23 000 euros), avec sursis, assortie d'une période de probation se terminant le 22 février 2023, soit un an après l'incident. Une sanction moins sévère que la première qui avait été prononcée (amende de 40 000 dollars, retrait des gains et des points glanés à Acapulco).

L'ATP a été critiquée par des personnalités comme Serena Williams, pour la clémence dont elle a fait preuve envers l'Allemand, n°3 mondial, qui sera donc bien en lice à Indian Wells. "Je serais en prison si j'avais agi comme Zverev", avait tonné l'Américaine à CNN. Le champion olympique de Tokyo avait "demandé pardon", affirmant sur Instagram avoir "présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise" après son accès de colère "inacceptable".