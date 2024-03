Indian Wells : Carlos Alcaraz résiste à une attaque d'abeilles pour rejoindre Jannik Sinner en demi-finale

Carlos Alcaraz s'est extirpé de ce qui aurait pu être un drôle de piège, jeudi 15 mars, en s'imposant en quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Il n'a pas seulement dominé un adversaire, l'Allemand Alexander Zverev balayé 6-3, 6-1, mais des milliers, quand après à peine dix minutes de jeu, le stade a été pris d'assaut par un essaim d'abeilles. La rencontre a été interrompue pendant quasi deux heures, le temps de permettre l'intervention d'un apiculteur, avant que l'Espagnol ne revienne sur le court délivrer une prestation de très haut niveau. Il retrouvera dans le dernier carré l'Italien Jannik Sinner.

Ne cherchez pas le héros du jour, il n'est pas inscrit au classement ATP ou WTA. Lance Davis aura été le sauveur de "Tennis Paradise", le paradis du tennis, surnom du tournoi californien. Dégaine de rockeur, et armé d'un aspirateur spécial digne d'un déguisement du film Ghostbusters, l'apiculteur de 65 ans a sorti le tournoi d'une des situations les plus improbables. A un jeu partout dans le premier set, des milliers d'abeilles ont envahi le Stadium 1, empêchant la poursuite de la partie. "Nous sommes envahis d'abeilles, le jeu ne peut pas continuer, une pause s'impose dès maintenant", a alors annoncé l'arbitre de chaise.

Carlos Alcaraz est parti en courant s'abriter après avoir été piqué au front, tandis que les butineuses s'agglutinaient sur la caméra placée sur un filin au-dessus du terrain. "J'ai gagné le premier point du troisième jeu, j'étais prêt à servir et j'ai vu quelques abeilles, a commenté le numéro 2 mondial après le match dans des propos rapportés par L'Equipe. Je croyais qu'il n'y en avait que quelques-unes. Mais j'ai vu, en levant les yeux au ciel, qu'il y en avait des milliers qui volaient autour de moi, dans mes cheveux. C'était dingue. L'une m'a piqué. J'ai essayé de m'éloigner d'elles mais c'était impossible donc j'ai fui. J'ai un peu peur d'elles, il fallait que je me mette à l'abri." Près de deux heures ont été nécessaires à Lance Davis, lunettes de soleil noires mais aucun habit de protection, pour libérer les acteurs.

La suite du "match le plus inhabituel" de sa carrière a pourtant été bien plus conforme au programme pour Carlos Alcaraz, revenu de sa frayeur avec un tennis de rêve. L'Espagnol a surclassé Zverev grâce à un service quasi parfait (79% de premières balles) et un coup droit qui semble avoir retrouvé sa plénitude. Le joueur de 20 ans va retrouver Jannik Sinner, son alter ego transalpin pour une possible revanche de l'an passé, quand Alcraz s'était imposé au même stade à Indian Wells. Les deux jeunes stars du circuit ont livré des rencontres de très haut niveau, promettant un très joli spectacle.

Swiatek et Medvedev au rendez-vous

L'autre demi-finale verra s'affronter le Russe Daniil Medvedev et l'Américain Tommy Paul, respectivement vainqueurs de Holger Rune et de Casper Ruud, tombeur de Gaël Monfils au tour précédent. Dans le tableau féminin, la numéro un mondiale Iga Swiatek a profité de l'abandon de la Polonaise Caroline Wozniacki (6-4, 1-0) pour se qualifier en demi-finale où elle fera face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, pour la première fois de sa carrière à ce niveau en WTA 1000. L'autre demi-finale mettra aux prises la tête de série numéro 3 Coco Gauff et la Grecque Maria Sakkari.