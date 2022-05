Les yeux humides et entouré de ses proches, Jo Wilfried-Tsonga a eu droit à une cérémonie sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros après sa défaite face à Casper Ruud, mardi 24 mai. Tenter "d’accomplir mes rêves de gosse a été une aventure hors norme" a notamment déclaré le Manceau.

Rejoint sur le court par ses amis et anciens coéquipiers en Coupe Davis (Gaël Monfils, Benoit Paire, Richard Gasquet, Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert), Jo-Wilfried Tsonga a tenu à remercier "tout le tennis français". Avant de conclure, sous les applaudissements : "Merci Roland, merci monsieur tennis, je t’aime."

En pleurs en toute fin de partie, comprenant qu'il ne pouvait plus défendre ses chances à causes d'une douleur à l'épaule droite, le sportif de 37 ans est tout de même allé au bout de son match. Il s'est finalement incliné en quatre manches et 3h49 d'une grosse bataille.