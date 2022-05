Roland-Garros 2022 : Jo-Wilfried Tsonga, en larmes, met fin à sa carrière après une belle bataille contre le 8e mondial

Une sortie avec les honneurs, mais dans la souffrance et en larmes. Dix-huit ans après le début de sa carrière professionnelle, Jo-Wilfried Tsonga a perdu son dernier match sur le circuit contre Casper Ruud au premier tour de Roland-Garros (6-7 [6-8], 7-6 [7-4], 6-2, 7-6 [7-0]), mardi 24 mai. Le Manceau s'est offert un beau jubilé, devant un public survolté sur le court Philippe-Chatrier. Mieux, il a remporté le premier set et a longtemps fait douter le n°8 mondial. Mais Tsonga, limité physiquement et touché à l'épaule droite dans le 4e set, n'avait pas les armes pour tenir la distance contre le Norvégien, vainqueur au terme d'un match de 3h49.

Le paradoxe est immense. Il fut un temps, pas si lointain, où une élimination au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem constituait un cataclysme pour Jo-Wilfried Tsonga. On l'a pourtant vu sourire à pleine dents sur le court mardi, croquant chacun de ses derniers coups de raquette. Certains craignaient que le Français ne gâche sa dernière en encaissant un revers humiliant contre un Ruud pas maladroit sur terre. Tsonga a, au contraire, longtemps résisté à un adversaire quatorze ans plus jeune. Il peut même, à l'arrivée, nourrir des regrets tant le Norvégien semblait prenable.

Au bout d'un premier set très sérieux, le Manceau n'a jamais flanché sur son service, allant jusqu'à l'emporter au tie-break (7-6 [8-6]). Ce fut un peu plus dur dans une deuxième manche au cours de laquelle les premiers signes de fatigue sont apparus. Mais Tsonga, pourtant breaké, a trouvé les armes pour réparer l'affront et contraindre Ruud à un nouveau jeu décisif, cette fois glané par le Norvégien (7-6 [7-4]). Éreinté après deux heures de combat féroce, il a par la suite manqué de lucidité, multipliant les fautes directes. Largement battu dans le troisième set (6-2), il a refait surface dans la dernière manche. Un baroud d'honneur finalement vain (7-6 [7-0]), achevé sur les rotules avec une épaule droite souffrante. À bout de forces, le Manceau a même effectué l'un de ses derniers services à la cuillère.

Pas de sortie de Ruud

Plus que son dernier tie-break disputé avec une épaule en vrac, la dernière image que l'on retiendra de sa riche carrière est celle d'une formidable communion avec le public. Dans un court Central particulièrement bien garni, Tsonga n'a cessé d'être encouragé. "Allez 'Jo' !", "T'es chez toi !", a scandé la foule sur chaque mise en jeu du Français. Il n'en avait, à vrai dire, guère besoin. Sa hargne, sa fougue au moindre point gagné nous projetait une décennie en arrière, du temps où le Manceau atteignait le dernier carré porte d'Auteuil (deux demi-finales en 2011 et 2013).

Cette atmosphère "complètement nouvelle" pour lui, Casper Ruud l'a bien gérée. Sans briller de mille feux, il n'a pas manifesté le moindre signe d'agacement contre un Tsonga déchaîné. Tout juste s'est-il contenté d'encaisser les frappes surpuissantes du finaliste de l'Open d'Australie 2008 pour mieux le contrer une fois la bête blessée. Victorieux à Genève et Buenos Aires sur ocre, demi-finaliste à Madrid, Ruud est loin d'être un spécialiste de la surface. Son deuxième tour, sans doute plus tranquille que le premier, l'opposera à Emil Ruusuvuori, 61e mondial.