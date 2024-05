Tennis : Gaël Monfils déclare forfait à Lyon, à cinq jours de Roland-Garros

Salut les amis ! Petit hic : je ne serai pas à Lyon cette fois, la fièvre et quelques tracas de santé me tiennent en échec… Pas le top du timing, hein ? 😅 On met l’entraînement en pause pour deux jours sur conseil de mon doc, puis on évalue la suite. Restons positifs et prêts… pic.twitter.com/jNpQN308Us