Rome : Gaël Monfils encore sorti d'entrée, Diane Parry toujours pas à la fête... Ce qu'il faut retenir des matchs de mercredi

Inquiétudes pour Gaël Monfils à trois semaines du début de Roland-Garros. L'ancien 6e joueur mondial a chuté d'entrée au Masters 1000 de Rome face à Thiago Monteiro, un Brésilien sorti des qualifications (6-2, 7-5), deux semaines après avoir été sorti lors de son premier match à Madrid. Après lui avoir fait défaut dans la capitale espagnole, son service n'a pas été meilleur en Italie avec seulement 47% de premières balles et 68% de points gagnés derrière celles-ci. Résultat : le Français a subi trois breaks, sans en réaliser un seul et s'est logiquement incliné en moins d'une heure et demie.

Plus de victoires à Rome pour Monfils depuis 2012

"Cela fait des années que je le dis, je ne joue pas bien sur terre battue. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas performer, mais c'est la surface où je joue le moins bien depuis des années", a lâché la Monf' après le match. Les chiffres lui donnent raison, il n'a plus gagné à Rome depuis 2012, mais cela ne l'empêche pas d'avoir passé au moins un tour lors de 13 de ses 14 dernières participations à Roland-Garros. "Paris, c'est magique pour moi, ce n'est pas un endroit où j'arrive avec une méga confiance, mais il y a toujours un petit truc qui fait que je peux y performer", a-t-il assuré. Il devrait jouer le tournoi 250 de Lyon avant de se diriger vers la Porte d'Auteuil.

📊 En 2006, alors âgé de 19 ans, Gaël Monfils 🇫🇷 se hissait en 1/2 finale du Masters 1000 de Rome. Depuis ? Le Français n'a remporté qu'un seul match en 8 apparitions dans le tableau final :

❌ 2007 vs Blake

✅ 2012 vs Bogomolov Jr.

❌ 2016 vs Bellucci

❌ 2018 vs Fognini

❌ 2019… pic.twitter.com/xmqgN0YKER — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 8, 2024

Dans le tableau féminin, Clara Burel n'a résisté qu'un set face à Naomi Osaka (7-6[2], 6-1) et enchaîne elle aussi deux éliminations au premier tour à Madrid et Rome. Diane Parry a, elle, été lourdement battue par la Russe Anna Blinkova (6-2, 6-3), qui restait pourtant sur cinq défaites de suite, dont une contre la Française à Indian Wells en mars. De retour après son abandon à Rouen trois semaines plus tôt à cause de douleurs à la cuisse droite, la Tricolore a encore semblé gênée physiquement, de mauvais augure avant Roland-Garros.