US Open : toujours blessé, Dominic Thiem ne défendra pas son titre

Fin de saison pour Dominic Thiem. Vainqueur de l'US Open en 2020, l'Autrichien ne sera pas présent à New York pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, du 30 août au 12 septembre. Dans un tweet, le tennisman s'est dit "vraiment déçu de ne pas pouvoir défendre son titre". Le n°6 mondial souffre d'une blessure au poignet depuis le tournoi sur herbe de Majorque début juin. Il avait dû abandonner dès son entrée en lice contre Adrian Mannarino.

"La semaine dernière, en frappant un coup droit, j'ai ressenti la même douleur que j'avais senti à Marbella" pour le tournoi de Majorque en juin, a expliqué Thiem qui porte depuis plusieurs semaines une attelle au bras droit. L'Autrichien a précisé qu'il n'envisageait toutefois pas de se faire opérer : "On va continuer à travailler sur le renforcement et sur la mobilité, je veux être de retour à 100 % de mes capacités pour le début de la saison 2022", a-t-il expliqué.

Une saison difficile

Après une saison 2020 qui l'a vu débloquer son compteur en Grand Chelem et atteindre la finale du Masters de Londres pour finir l'année à la 3e place mondiale, Thiem a connu beaucoup moins de réussite en 2021. Éliminé en huitièmes de finale de l'Open d'Australie et au premier tour de Roland-Garros, il avait renoncé à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo pour se préserver, avant de faire une croix sur l'US Open et le reste de la saison 2021.

"Cette décision a été difficile à prendre, mais c'est la bonne", a écrit l'Autrichien sur son compte Twitter. "J'ai une longue carrière devant moi et c'est important de ne pas prendre de risques" a ajouté celui qui fait désormais partie de la liste des absents à New-York avec Roger Federer, de nouveau blessé au genou.

Dominic Thiem enchaîne les mauvaises passes depuis un an. Avant cette blessure, l'Autrichien avait confié son mal-être ressenti après sa victoire à l'US Open 2020. Après avoir atteint l'un des objectifs de sa vie en remportant son premier titre du Grand chelem, il avait ressenti un grand vide post-victoire, accentué ensuite par la pandémie mondiale de covid-19 et l'arrêt des compétitions internationales pendant six mois.