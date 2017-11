VIDEO. Finale de la Coupe Davis : revivez la balle de match de Lucas Pouille qui donne la victoire à l'équipe de France

Après seize ans d'attente, la délivrance ! L'équipe de France de tennis a remporté la 10e Coupe Davis de son histoire, dimanche 26 novembre, en battant la Belgique (3-2). Alors que les deux équipes étaient à égalité au terme des quatre premières rencontres, Lucas Pouille a déroulé face à Steve Darcis, offrant ainsi aux Bleus la victoire finale. Revivez la balle de match et la joie française à l'issue de ce match décisif.

Noah dans le quatuor des capitaines les plus titrés

Emmenée par son capitaine Yannick Noah, l'équipe de France de Coupe Davis succède ainsi à l'Argentine (2016), la Grande-Bretagne (2015), la Suisse (2014) et la République tchèque (2012 et 2013). Yannick Noah, lui, fait désormais partie du quatuor des capitaines les plus titrés en Coupe Davis, après avoir guidé pour la troisième fois son pays vers le trophée, après ses victoires en 1991 et en 1996.