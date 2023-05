À trois semaines du début de Roland-Garros, l'Espagnol fait office de sérieux prétendant au titre, alors que Rafael Nadal est toujours incertain.

À trois semaines de Roland-Garros, le grand favori de la porte d'Auteuil était de passage à Paris, lundi 8 mai. L'Espagnol Carlos Alcaraz a passé quelques heures dans la capitale française pour y recevoir son prix de la révélation sportive de l'année aux Laureus Awards. Invité dans l'émission Tout le Sport mardi, le Murcien de seulement 20 ans, vainqueur du dernier US Open et plus jeune joueur à devenir numéro un mondial, a confié à Fabien Lévêque sa "fierté de recevoir ce prix".

Des objectifs plein la tête

"Tout va très vite, je sus très jeune, et j'ai déjà accompli beaucoup de choses", a affirmé le vainqueur des deux derniers tournois sur terre battue, à Barcelone et Madrid. Et ce qui est sûr, c'est que l'Espagnol est loin d'être rassasié. "Je ne me lasse pas de gagner. Je suis ambitieux, j'en veux toujours plus. Je ne suis jamais fatigué de gagner", a justifié celui qui pourrait succéder à son compatriote Rafael Nadal, toujours incertain pour le tournoi.

Toutefois, dans l'hypothèse où le Marjorquin serait de la partie, il pourrait rencontrer Carlos Alcaraz dès les huitièmes de finale. Un pronostic "terrible", selon l'actuel numéro 2 mondial. "Imaginez jouer contre Rafa ici à Paris, ça serait un défi, mais moi je veux toujours jouer contre les meilleurs. J'espère qu'il arrivera à Paris à 100% et qu'on pourra le voir jouer de nouveau", a-t-il déclaré. Son ambition est claire : devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. "C'est un objectif que je me suis fixé, c'est mon rêve. Ça peut paraître trop ambitieux, trop grand, mais je vois les choses en grand et c'est un objectif que je veux atteindre."