Tennis : Carlos Alcaraz envoie un signal fort avant Roland-Garros en corrigeant Alexander Zverev au Masters 1000 de Madrid

L'Espagnol a pris sa revanche, mardi, contre celui qui l'avait éliminé dès les quarts de finale de Roland-Garros l'an dernier, donnant l'impression d'avoir franchi un cap.

Carlos Alcaraz présente "un niveau anormal", et c’est lui-même qui le dit. Le jeune Espagnol, qui fêtera ses 20 ans vendredi, possède déjà des statistiques comparables à celles de Rafael Nadal et Novak Djokovic sur terre battue, et a encore fait l’étalage de son talent devant Alexander Zverev, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, mardi 2 mai (6-1, 6-2). A moins d'un mois du coup d'envoi de Roland-Garros (le 28 mai), il se présente comme le nouvel ogre de l'ocre.

L’Espagnol n’a fait qu’une bouchée de celui qu'il avait déjà sèchement battu en finale du même tournoi l'année dernière (6-3, 6-1). L’Allemand n’est certes pas encore revenu à son meilleur niveau, mais restait un gros morceau sur sa route. C'est lui qui avait stoppé Alcaraz dans son élan à Roland-Garros, en quarts de finale, juste avant sa terrible blessure à la cheville lors de sa demi-finale face à Rafael Nadal.

"Le joueur le plus intelligent de l'histoire"

Comme contre Stefanos Tsitsipas, battu en finale à Barcelone (6-3, 6-4), Carlos Alcaraz n’en a que faire du statut de ses adversaire : il les assomme de son coup droit surpuissant et très précis, mais toujours avec un grand sens tactique. "Pour moi, c’est incroyable de jouer à ce niveau-là, c’est ce que je recherche. Ce n’est pas un niveau normal pour moi, et ça me donne beaucoup de confiance", s’est félicité le numéro 2 mondial à l’issue de sa victoire contre Zverev.

Entre Carlos Alcaraz et la terre battue, l’histoire d’amour continue. Revenu d’une blessure à la jambe droite en février, l’Espagnol avait alors décidé de débuter sa saison sur la surface, à Buenos Aires (Argentine), puis à Rio de Janeiro (Brésil), pour retrouver de la confiance. Un choix payant, puisqu’il compte désormais 26 victoires en 28 matchs en 2023, avec des parcours qui l’ont mené à chaque fois au moins jusqu'en demi-finales. Et sa forme est sur la pente ascendante puisqu'il n'a perdu que trois sets sur ses 19 dernières sorties. À Madrid, Carlos Alcaraz n’est plus qu’à un match du dernier carré, qu'il atteindra s'il bat Karen Khachanov, tête de série numéro 10.

"C’est le joueur le plus intelligent de l’histoire de ce sport, déclarait Tsitsipas après sa défaite en Catalogne. Vous vous attendez à un gros coup droit, vous essayez de défendre, mais en même temps, vous essayez d’aller de l’avant […] Il a un tel toucher qu'il peut faire dix sur dix s'il le veut. Sa balle est lourde. Les gens disent que ma balle est lourde, je leur conseille de considérer celle de Carlos. C'est très difficile de jouer contre lui". L’Espagnol affiche désormais 82,1% de victoires sur terre battue en tournoi ATP en carrière, un ratio seulement battu par Rafael Nadal et Novak Djokovic depuis 2010. Deux joueurs à la préparation tronquée avant Roland-Garros, et à qui Carlos Alcaraz se verrait bien succéder au palmarès du tournoi parisien