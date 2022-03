Tennis : non-vacciné, Pierre-Hugues Herbert se dit "soulagé" par la suspension du pass vaccinal en France

(GETTY IMAGES via AFP)

Vainqueur de cinq Grands Chelems en double avec Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert a connu des derniers mois chamboulés. Non-vacciné, il n'a pas pu se rendre à Melbourne en janvier et a dû réadapter son calendrier en fonction des restrictions sanitaires. Il s'est dit "soulagé", jeudi 3 mars, de l'annonce de la suspension du pass vaccinal en France par le Premier ministre Jean Castex.

Autorisé à jouer en France après avoir contracté le Covid-19 en janvier, le natif de Schiltigheim (Bas-Rhin) craignait de ne plus pouvoir taper la balle jaune dans son pays à la fin de sa période de rétablissement de quatre mois, qui l'exemptait de pass vaccinal. "C'est un soulagement pour moi, mais pour tout le monde, j'ai l'impression", s'est réjoui l'ancien numéro un mondial de double, jeudi, en conférence de presse à la veille du début du match de Coupe Davis à Pau.

Un titre à défendre à Roland-Garros

L'Alsacien reste néanmoins prudent sur cette suspension, qui n'est pas un abandon, et qui pourrait "revenir à n'importe quel moment", selon les mots du joueur. "Je suis prêt à tout, il peut se passer plein de choses encore", a ajouté Pierre-Hugues Herbert, avant d'avoir une pensée pour la situation en Ukraine. "Je suis surtout triste qu'en sortant potentiellement de cette pandémie, on subisse ce qui se passe en Ukraine. C'est une période très compliquée." En l'état, tout comme Novak Djokovic, il devrait pouvoir participer à Roland-Garros en mai et donc défendre son titre remporté l'an dernier en double.