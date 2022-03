Suspension du pass vaccinal : tout ce qui change dans le sport

Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, c'est une nouvelle éclaircie qui est apparue, jeudi 3 mars. Interrogé par nos confrères de TF1, le Premier ministre, Jean Castex a annoncé que l'amélioration de la situation sanitaire allait donner lieu à une "nouvelle phase d'allègement". À compter du lundi 14 mars, le pass vaccinal sera donc suspendu partout où il est appliqué, hormis les établissements de santé et maisons de retraite.

Le pass sanitaire restera lui en vigueur, sauf urgence, à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite ou encore des établissements pour adultes handicapés. https://t.co/y4a2sB3NEm — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 3, 2022

Cela comprend donc les stades et salles de sport. Selon nos informations, les sportifs non-vaccinés, jusqu'alors mis à l'écart des tournois et même des clubs, pourront de nouveau prendre part aux compétitions en France.

Djokovic autorisé à jouer à Monte Carlo et Roland-Garros

Si la situation sanitaire ne se dégrade pas d'ici là, cette situation devrait notamment concerner Novak Djokovic, qui pourra participer aux tournois de Monte Carlo et de Roland Garros. De même, à partir du 14 mars le port du masque ne sera désormais obligatoire que dans les transports collectifs de voyageurs. Les masques ne seront donc plus à porter dans les salles de sport et dans les stades.