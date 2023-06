Tennis : Muchova gagne 27 places, Djokovic retrouve son trône, Nadal quitte le top 100... Les principaux changements aux classements ATP et WTA après Roland-Garros

Au lendemain du Grand Chelem parisien, Novak Djokovic et Iga Swiatek règnent chacun au sommet des classements ATP et WTA. Finaliste, Karolina Muchova atteint le meilleur classement de sa carrière en atteignant le 16e rang mondial, tandis que Rafael Nadal plonge.

Roland-Garros terminé, l'ATP et la WTA ont publié les classements mondiaux actualisés, lundi 12 juin. Après leur sacre respectif, Novak Djokovic et Iga Swiatek dominent la hiérarchie. Pour Rafael Nadal en revanche, son forfait lors de l'édition 2023 lui coûte sa place dans le top 100. Caroline Garcia, malgré son élimination au 2e tour, gagne quant à elle un rang et se classe quatrième.

Tenant du titre et absent porte d'Auteuil, Rafael Nadal fait les frais de sa blessure et sort du top 100 pour la première fois depuis 2003, en étant relégué au 136e rang mondial après une chute de 121 places. Récemment opéré, l'homme aux 22 titres va poursuivre cette dégringolade, puisque son absence est prévue pour cinq mois. Mais Roland-Garros a tout de même fait des heureux, notamment Tomas Martin Etcheverry qui gagne 17 positions pour atteindre la 32e et présenter la meilleure progression du top 50.

Au classement WTA, la finaliste maheureuse Karolina Muchova fait un bond en avant (+27 places) pour atteindre sa meilleure place (16e). La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, demi-finaliste, se classe désormais 10e. Révélation du circuit ces dernières semaines, Mirra Andreeva est 101e, aux portes du top 100. Quart de finaliste, Elina Svitolina fait un bond de géante en gagnant 119 places pour atterrir au 73e rang mondial.

Swiatek confortée, Djokovic reprend le trône

Favorite annoncée de Roland-Garros, Iga Swiatek avait beaucoup à perdre à Paris. Avec 2 000 points à défendre, la joueuse de 22 ans sentait le souffle d'Aryna Sabalenka (2e) sur sa nuque. Confortée par sa victoire, elle peut désormais viser Wimbledon, où elle pourra encore creuser l'écart avec ses rivales puisqu’aucun point n'avait été délivré pour le tournoi londonien. Le trio de tête est complété par Elena Rybakina qui profite de la chute de Jessica Pegula pour se hisser au troisième rang.

Pour Novak Djokovic, l'idée est à peu près similaire. Quadruple vainqueur sortant, le Serbe aura l'opportunité d'augmenter son avance en tête, lui qui gagne deux positions et récupère la première place au classement ATP. En effet, malgré un gain de 360 points, Carlos Alcaraz ne peut empêcher son aîné de lui chiper à nouveau la place de numéro un. Daniil Medvedev recule, lui aussi, d'un rang et occupe la troisième place.

Garcia quatrième, 12 bleus dans le top 100, le trompe-l’œil tricolore

Tout comme Elena Rybakina, Caroline Garcia profite de la perte de points de Jessica Pegula pour gagner une position et reprendre une quatrième place mondiale qu'elle a déjà occupée à différentes reprises. Diane Parry (84e, perte de cinq places) et Alizé Cornet (72, chute de 10 places) sont les deux seules autres Françaises du top 100.

Chez les hommes, Ugo Humbert reste le meilleur bleu au classement et gagne même quatre places pour se retrouver 36e. Derrière lui, on retrouve pas moins de 11 Français dans les premiers mondiaux, pour un total de 12, le meilleur du plateau à égalité avec les Américains. Mais si les Etats-Unis peuvent compter sur certains chefs de file comme Taylor Fritz (8e), Frances Tiafoe (12e) ou Tommy Paul (16e), les Français se concentrent au-delà de la 50e place mondiale.