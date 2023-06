Roland-Garros 2023 : Iga Swiatek se sort du piège Karolina Muchova en finale et remporte le tournoi pour la troisième fois

La Polonaise conserve son titre et remporte Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière, à seulement 22 ans, grâce à sa victoire sur la Tchèque, samedi (6-2, 5-7, 6-4).

Qui d'autre qu'Iga Swiatek ? Arrivée en position de favorite à Paris, la Polonaise s'est imposée à Roland-Garros (6-2, 5-7, 6-4) en 2h49, samedi 10 juin, au terme d'un tournoi au cours duquel elle a largement dominé chacune de ses adversaires, jusqu'en finale. Elle s'était offert le luxe de ne concéder aucun set durant la quinzaine, mais Karolina Muchova lui a donné du fil à retordre en finale. La Tchèque, novice à ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem, a subi la justesse imparable de la numéro 1 mondiale dans le premier set, avant de se rebeller dans la deuxième manche. Malgré des difficultés à conserver son service, Iga Swiatek a finalement pris le dessus et soulève la coupe Suzanne-Lenglen pour la troisième fois à seulement 22 ans. Elle est la première joueuse à conserver son titre porte d'Auteuil depuis Justine Hénin en 2006 et 2007.

Lors de sa dernière rencontre contre Karolina Muchova, en 2019, Iga Swiatek, qui débutait alors sa carrière professionnelle, s’était sentie "comme une nouvelle venue", se demandant si elle était "légitime". Samedi, sur le court Philippe-Chatrier, cette sensation a changé de camp, et les doutes se sont fait ressentir du côté de la Tchèque, pour sa première apparition à ce stade de la compétition, alors qu'elle pointait à la 235e place mondiale il y a 10 mois après une série de blessures. Pourtant tombeuse de Maria Sakkari et d’Aryna Sabalenka dans ce Roland-Garros, Karolina Muchova a eu du mal à se libérer et à trouver des solutions dans le premier set, ne montrant que par intermittence ses grandes qualités tennistiques aperçues lors des matchs précédents.

En prenant parfois trop de risques, la Tchèque a aussi donné des points à Iga Swiatek. Alors que face à elle, la Polonaise déterminée, au sang-froid remarquable et extrêmement juste, n’a commis sa première faute directe que dans le quatrième jeu de la première manche, pour devenir la première, hommes et femmes confondus, à remporter les sept premiers sets de ses finales en Grand Chelem dans l’ère Open.

Un premier set perdu pour Iga Swiatek sur cette édition

Mais petit à petit, Karolina Muchova a pris la mesure de l’évènement, et son jeu très complet, face au tennis très efficace d’Iga Swiatek, a débouché sur un deuxième set plus serré. La Tchèque a davantage serré le jeu pour s’offrir une première occasion de servir pour le set mais les doutes sont alors réapparus et la Polonaise est revenue à 5-5. Ce n’était que partie remise pour Karolina Muchova, qui a réussi à breaker à nouveau et à remporter la deuxième manche après une série de points spectaculaires très disputés, devenant ainsi la première à prendre un set à Iga Swiatek sur ce Roland-Garros.

Avec un tableau de chasse impressionnant, et notamment les éliminations de Maria Sakkari et d’Aryna Sabalenka à son actif dans ce Roland-Garros, la Tchèque pensait pourvoir "rivaliser" avec Iga Swiatek. "Ce genre de match, c’est toujours très serré. On ne sait jamais, on peut gagner ou perdre pour un rien, à une balle près", prédisait-elle en conférence de presse. La suite de l’histoire lui a donné raison, puisque les deux joueuses se sont rendu coup pour coup, prenant tour à tour la mise en jeu de leur adversaire, dans un troisième set équilibré. Et avec toute son expérience et son mental de championne, Iga Swiatek a fait craquer son adversaire, coupable d’une double faute sur la première balle de match.

Les longues secondes durant lesquelles elle est restée accroupie sur le court pour réaliser qu’elle venait de gagner à nouveau Roland-Garros témoignent de la difficulté rencontrée pour venir à bout de Karolina Muchova durant cette finale, disputée en 2h46 de jeu, alors qu’elle n’avait passé que 7h41 sur les courts sur ses six matchs précédents. A 22 ans, Iga Swiatek remporte ainsi son troisième Roland-Garros après ses victoires en 2020 et 2022, et se retrouve dans les mêmes temps de passage que son idole, Rafael Nadal.