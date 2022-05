Tennis : Gaël Monfils facile, Jannik Sinner sauve trois balles de match, Ons Jabeur en quarts... Ce qu'il faut retenir des matchs du jour à Madrid

Alors que Roland-Garros s'approche à grand pas, le Masters 1000 de Madrid a débuté, lundi 2 mai, à la Caja Magica en guise d'apéritif avant le Majeur parisien. En parallèle, le WTA 1000 en est à son cinquième jour de compétition et les tickets pour les quarts de finale sont distribués dans la journée.

Gaël Monfils facile pour son entrée en lice

Carlos Gimeno Valero n'a pas fait le poids face à Gaël Monfils. Le jeune espoir espagnol (20 ans, 360e mondial), invité par les organisateurs, a commis trop de fautes pour rivaliser face au Français. Une victoire 6-3, 6-0 pour "la Monf'" qui disputait son premier match sur terre de la saison, plus d'un mois après son élimination du Masters 1000 de Miami par Francisco Cerundolo.

Tranquille comme La Monf';



Gaël Monfils débute parfaitement son tournoi à Madrid en s'imposant facilement (avec un peu de réussite sur la balle de match ) face à Gimeno (6-3, 6-0) #HomeOfTennis #MMOPEN pic.twitter.com/Q1IpPTxkQN — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 2, 2022

Non classé parmi les têtes de série en Espagne, le Français n'a pas été protégé lors du tirage au sort et sera opposé à Novak Djokovic au tour suivant. Le Serbe, en difficulté cette saison, a perdu en finale de son tournoi à Belgrade face à Andrey Rublev et a semblé encore loin de ses standards. Gaël Monfils pourrait faire tomber un deuxième numéro un mondial cette saison après avoir éliminé Daniil Medevedev à Indian Wells.

Jannik Sinner se fait peur

Opposé à l'Américain Tommy Paul, le quart de finaliste du Masters 1000 de Monte-Carlo, Jannik Sinner, a dû sauver trois balles de match dans le deuxième set. Mené un set et un break, l'Italien a su serrer le jeu pour se défaire du 35e joueur mondial (6-7[4], 7-6[4], 6-3), évitant ainsi une sortie dès le premier tour. Il affrontera Alex De Minaur, tombeur de Pedro Martinez en trois sets (7-6[2], 1-6, 6-3) au prochain tour.

Ons Jabeur, première quart de finaliste

Dernière pensionnaire du Top 10 présente au stade des huitièmes de finale à Madrid, la Tunisienne a fait respecter la hiérarchie face à la championne olympique Belinda Bencic (6-2, 3-6, 6-2). Une revanche par rapport à l'année dernière où la Suisse avait disposé de Jabeur, déjà au troisième tour dans ce tournoi. C'est la première fois de sa carrière que la Tunisienne atteint les quarts à Madrid. Elle affrontera Cori Gauff ou Simona Halep pour une place dans le dernier carré.