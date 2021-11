Masters 1000 de Paris-Bercy : Novak Djokovic couronné en renversant Daniil Medvedev au terme d'un match intense

Après avoir soufflé le chaud et le froid en début de rencontre, Novak Djokovic s'est repris pour monter en puissance et s'imposer pour la sixième fois de sa carrière au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Il a pris sa revanche sur le Russe. Novak Djokovic s'est imposé en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy face à Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-3) dimanche 7 novembre, empêchant son adversaire de remporter un deuxième titre consécutif à l'AccorHotels Arena. Un match à suspense de plus de deux heures lors duquel le numéro 1 mondial et son dauphin se sont rendus coup sur coup avant que le Russe ne craque dans la manche décisive. Une victoire qui efface le douloureux souvenir de la finale de l'US Open, lorsque Medvedev avait privé le "Djoker" du titre et du Grand Chelem calendaire, et qui permet au Serbe de faire le plein de confiance avant le Masters de Londres.

Bataille de titans

Breaké d'entrée, le Serbe s'est d'abord montré trop imprécis, commettant sept fautes directes en deux jeux. S'il a réussi à titiller son adversaire, revenant un temps dans la partie, le Djoker s'est confronté à mur russe. Solide en défense, Medvedev, tenant du titre à Bercy, a pris les devants en fin de première manche, s'emparant du service du numéro 1 mondial au meilleur des moments (4-3) avant d'empocher le set à la première occasion venue.



Le "Djoker" s'est montré plus autoritaire dans la deuxième manche. Après avoir fait la différence en début de set, pour mener 3-1, le Serbe a maintenu son avance, remportant la majorité des longs échanges. Les deux hommes se sont livrés un intense combat, à l'instar du dernier jeu de la deuxième manche, à 5-3, long de près de douze minutes. Une bataille qui a usé physiquement le Russe. Dans le troisième set, Medvedev a craqué : breaké à trois reprises, et malgré un sursaut à 5-2, le numéro deux mondial a manqué de ressources pour bousculer l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Super Six @DjokerNole reigns supreme to claim a sixth Bercy title, defeating Daniil Medvedev 4-6, 6-3, 6-3.#RolexParisMasters pic.twitter.com/tLJR7EWb5V — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 7, 2021

Fort de cette victoire, Djokovic se voit sacrer pour la sixième fois à Bercy, devenant le joueur le plus titré du tournoi parisien. Une victoire cruciale qui permet non seulement au Serbe de prendre sa revanche sur Medvedev après sa défaite à New-York en septembre, mais également d'avoir l'ascendant psychologique à une semaine du début du Masters de Londres, le dernier de la saison.