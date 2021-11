DIRECT. Masters 1000 de Paris-Bercy : Daniil Medvedev défend son titre face à Novak Djokovic, suivez la finale

Novak Djokovic prendra-t-il sa revanche sur Daniil Medvedev ? En septembre, le Serbe et numéro un mondial s'était incliné face au Russe en finale de l'US Open, voyant s'envoler son rêve de 21e titre du Grand chelem et l'exploit historique d'un Grand Chelem calendaire. Medvedev, lui, s'est offert son premier titre majeur. À Paris-Bercy, le numéro 2 mondial compte bien conserver son titre et asseoir un peu plus son influence sur la scène du tennis mondiale.

Depuis le début de la semaine, Daniil Medvedev monte en puissance. Il n'a cédé qu'un seul set et a d'ailleurs étrillé l'Allemand Alexander Zverev en demi-finales. Le Serbe a lui lâché deux sets dans le tournoi, dont un en demies face au Polonais Hubert Hurkacz, qui l'a malmené en début de rencontre. Medvedev ou Djokovic, qui sortira vainqueur de ce duel ? Réponse à partir de 15 heures. Suivez la finale en direct sur franceinfo: sport.