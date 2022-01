ATP Cup : Ugo Humbert renverse Daniil Medvedev, la France s'incline tout de même face à la Russie

Il ne pouvait rêver mieux comme début d'année. Le Français Ugo Humbert s'est joué du numéro 2 mondial Daniil Medvedev lors de l'ATP Cup par équipes, dimanche 2 janvier à Sydney.



Au terme de près de trois heures de combat, Humbert, 35e joueur mondial et promu leader de la France en l'absence de Gaël Monfils, l'a emporté en trois sets 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/2) face au vainqueur de l'US Open pour ce coup d'envoi officieux de la saison sur le circuit masculin. Mené 7-6, 3-0, puis 3-1 dans le troisième set, le Messin a finalement réussi à s'imposer, profitant notamment d'un problème à la cuisse droite du numéro 2 mondial dans la manche décisive.

"C'était très dur aujourd'hui, mais je suis très content", a déclaré Humbert après ce qui sa plus grande victoire de sa carrière. "J'ai juste essayé de rester détendu, de rester concentré sur ce que je devais faire, et c'était un grand match."

