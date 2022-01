Tennis : équipe de France repêchée, course aux points ATP, Covid omniprésent... Ce qu'il faut savoir avant le début de l’ATP Cup

Le tennis mondial n'est pas épargné par la vague de Covid-19. L'ATP Cup, qui s'ouvre samedi 1er janvier et jusqu'au 9 janvier, en porte les stigmates. De nombreux joueurs, positifs au Covid-19, ont dû déclarer forfait. De quoi redistribuer les cartes de la compétition. Un mal pour un bien pour les Bleus qui, suite au forfait des Autrichiens, ont finalement rejoint l'Australie pour la troisième édition du tournoi.

Format réduit en raison du Covid- 19

Organisée depuis 2020 par l’Association of Tennis Professionals (ATP) en guise de mise en bouche pour l'Open d'Australie, l'ATP Cup est la descendante de la World Team Cup (1978-2012). La dernière née des compétitions par équipes conserve le même format, avec des rencontres de trois matchs (2 simples puis 1 double), disputés en 2 sets gagnants.

Dans le calendrier, c'est la première compétition internationale de la saison pour les hommes. Elle oppose habituellement 24 équipes dans trois villes australiennes : Brisbane, Perth et Sydney. Pour l'édition 2022, le format a été restreint à 16 équipes nationales (4 groupes de 4 avec phase de groupes et phase finale) pour cause de Covid-19. L'an dernier, 12 nations s'étaient affrontées dans le tournoi, clos par la victoire de la Russie.

La France repêchée de justesse

Seize équipes, composées de 3 à 5 joueurs, sont donc qualifiées cette année. La qualification se base sur le classement ATP du meilleur joueur de chaque pays la semaine qui suit l'US Open ou lors du Masters. Pour qu'une nation se qualifie, elle doit présenter au moins trois joueurs avec un classement ATP (dont deux en individuel). Initialement privés de compétition en raison du forfait de Gaël Monfils, meilleur joueur tricolore, les Bleus ont été repêchés en dernière minute.

A couple of substitutions have been made ahead of the 2022 #ATPCup — ATPCup (@ATPCup) December 30, 2021

Les forfaits des deux principaux joueurs autrichiens, Dominic Thiem (pour cause de méforme physique) et Dennis Novak (positif au Covid), ont poussé les organisateurs à retirer la nation de la compétition. C'est donc la France qui s'alignera dans le groupe B avec Ugo Humbert (35e mondial) et Arthur Rinderknech (58e) en simple ainsi que la paire Fabrice Martin - Edouard Roger-Vasselin en double (8e). Nicolas Copin sera quant à lui, le capitaine de l'équipe de France.

Coupe Davis ou ATP Cup ? Question de points

Mais alors, qu'est-ce qui différencie l'ATP Cup de la Coupe Davis ? La mouture est certes la même mais l'ATP Cup a le bénéfice d'offrir aux joueurs des points au classement ATP, à raison de 750 points en simple pour les vainqueurs (un Grand Chelem en vaut 2000), en plus de gains conséquents (environ 13,5 millions d’euros de prize money au total). En double, un joueur peut remporter jusqu'à 250 points.

En l'absence de Novak Djokovic, n°1 mondial et forfait pour la compétition, Daniil Medvedev aura à coeur de commencer l'année en force à Sydney. Le Russe, qui a remporté 63 victoires sur le circuit ATP la saison dernière, pourrait défier la mainmise de Novak Djokovic en 2022. Le joueur de 25 ans n'a perdu qu'un seul set lors de ses quatre victoires à l'ATP Cup la saison dernière, et balayé sur son passage Alexander Zverev, Diego Schwartzman et Matteo Berrettini, tous joueurs du Top 10.

Les favoris bouscul é s par les absences de joueurs positifs au Covid

La France remplace l'Autriche au sein d'une poule très relevée. Dès dimanche, en premier match du groupe B, les Bleus rencontreront justement la Russie de Daniil Medvedev avec l'affrontement entre Arthur Rinderknech et Roman Safiullin. Favoris du tournoi, les Russes ont l'objectif de conserver leur titre. Il leur faudra néanmoins se passer d'Andrey Rublev, positif au Covid-19, ainsi que d'Aslan Karatsev et d'Evgeny Donskoy, tous deux malades.

Sur le parcours des Français s'élève également l'Italie, emmenée par Matteo Berrettini (7e) et Fabio Fognini (37e). Les joueurs italiens, en effectif complet, auront une carte à jouer. La Serbie (vainqueure en 2020), apparaît quant à elle diminuée par l'absence de Novak Djokovic mais pourra compter sur Dusan Lajovic (33e).

Il faudra également garder un oeil sur l'Allemagne d'Alexander Zverev et sur le Canada de Felix Auger-Aliassime (privé en revanche de Denis Shapovalov, positif lui aussi au Covid-19). L'ATP Cup commence le 1er janvier 2022, dans un contexte de crise sanitaire qui en redessine les contours et les favoris.