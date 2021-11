Gaël Monfils forfait avant son 8e de finale contre Novak Djokovic lors du Masters 1000 de Paris-Bercy

Ses craintes de la veille se sont confirmées. Gaël Monfils, qui devait affronter le numéro un mondial, Novak Djokovic, a déclaré forfait jeudi 4 novembre juste avant d'entrer sur le court, pour son huitième de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, a annoncé l'ATP.

Gael Monfils has withdrawn from his R3 match with Novak Djokovic.



Wishing you all the best in your recovery, Gael #RolexParisMasters pic.twitter.com/b6hXmiGZR5