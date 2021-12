Tennis : la France remplace l'Autriche à l'ATP Cup qui débute samedi

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Suite au retrait de l'Autriche de l'ATP Cup 2022, c'est finalement la France, emmenée par Ugo Humbert, qui participera au tournoi, ont annoncé les organisateurs mercredi 29 décembre. Le tournoi débutera le samedi 1er janvier prochain, à Sydney (Australie).

Dominic Thiem et Dennis Novak ayant déclaré forfait, les Bleus, qui ne répondaient pas initialement aux critères d'éligibilité, prendront donc part au tournoi par équipes qui se déroule du 1er au 9 janvier. Ils seront dans le groupe B, avec la Russie, l'Italie et l'Australie.

Une équipe peu expérimentée

Le 35e mondial Ugo Humbert sera accompagné d'Arthur Rinderknech (58e), d'Edouard Roger-Vasselin (8e mondial en double) et de Fabrice Martin (27e mondial en double). Nicolas Copin sera le capitaine de l'équipe de France.

Dominic Thiem, 15e mondial, avait annoncé dimanche faire l'impasse sur le tournoi australien pour cause de méforme physique. Eloigné des courts pendant six mois à cause d'une blessure au poignet, il préfère différer son retour.

Mercredi, le N.1 mondial Novak Djokovic a également déclaré forfait pour la compétition, alors que plusieurs autres joueurs qui devaient initialement y participer, comme le Canadien Denis Shapovalov ou le Russe Andrey Rublev, ont été testés positifs au Covid et placés à l'isolement.