Open d'Australie : Ashleigh Barty sacrée à domicile, son troisième titre du Grand Chelem

Impériale, jusqu'au bout. Ashleigh Barty est allé au bout de son parcours de rêve à Melbourne. La n°1 mondiale a remporté l'Open d'Australie en disposant de la surprenante Danielle Collins (6-3, 7-6), samedi 29 janvier à Melbourne. La tête de série numéro 27 a fait mieux que résister, se montrant la première adversaire à vraiment pousser Barty hors de sa zone de confort. Insuffisant toutefois pour gâcher la quinzaine idéale de la joueuse de 25 ans, victorieuse de son troisième titre du Grand Chelem après Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021, son premier Majeur devant son public qui l'attendait tant.

Sous les yeux de Chris O'Neil, dernière Aussie vainqueur à la maison en 1978, "Ash'" Barty n'a pas laissé la pression de tout un peuple la dévorer. Vainqueur de ses six premiers matchs sans avoir perdu le moindre set – ni même vraiment la moindre minute -, la locale a su mettre en place son plan de jeu comme si de rien n'était, tout du moins le temps d'un set.

Dos au mur, quand certaines prennent appui pour se redresser, Ashleigh Barty, elle, avance inexorablement, dans le court et dans le jeu. L'Australienne a su se montrer solide dans les quelques rares moments chauds, quand Danielle Collins a commis une vilaine double faute sur la première balle de break adverse, à 3-2. En un clin d'œil la n°1 mondiale a pris les rênes de la finale, avec un jeu blanc pour finir la première manche en tout juste 32 minutes.

La rebellion de Collins n'a pas suffi

Accrocheuse, rageuse même comme à son habitude, Danielle Collins a eu le mérite de ne jamais lâcher cette finale quand les vents semblaient tous contraires. Profitant d'un léger passage à vide de Barty sur sa mise en jeu, l'Américaine a su élever son niveau et lâcher ses coups. Par sa puissance, la Floridienne est un des poisons les plus dangereux du circuit féminin quand il s'agit de faire déjouer son adversaire. Ses retours dans les pieds et sa volonté d'agresser ont semé quelques doutes chez l'Australienne, dont la carapace a montré de premières fêlures.

This photo never gets old. Now this champion has won the Australian Open #AusOpen pic.twitter.com/R3haLQ7HIE — Andrew Brown (@AndrewBrownAU) January 29, 2022

A 1-5 en sa faveur dans le deuxième set, la favorite de cette finale a retrouvé ses esprits, et avec eux son irrésistible domination. Oubliées les fautes directes (neuf dans les six premiers jeux, quatre dans les sept suivants), Ashleigh Barty a renoué avec le fil de son match et de son identité tennis. Tout en variation, et avec une puissance décuplée, la tête de série numéro un a complètement renversé une manche qui semblait lui avoir échappé. La force de l'habitude et le poids d'une patronne, une vraie. Le tie-break, conclu sept points à deux, offre une fin parfaite à son Open d'Australie, remporté sans avoir perdu de set et terminé par un troisième tournoi du Grand Chelem en trois finales. Un succès 6-3, 7-6, le même score que... Chris O'Neil, en 1978. L'histoire fait bien les choses.

Barty, la fierté des siens

Pour Barty, ce sacre – qui lui permet désormais d'avoir remporté un Majeur sur les trois surfaces (terre battue, gazon et dur) – a une saveur forcément particulière, devant une Rod Laver Arena acquise à sa cause, et toute l'Australie avec Ashleigh Barty, la fierté Aussie qui espérait ce trophée depuis 44 ans et va vivre une journée de rêve puisque le double hommes, disputé dans la foulée de cette finale dames reviendra aussi à une paire australienne. Pour le peuple austral aussi, ce trophée restera spécial, lui qui avait débuté le tournoi sur les nerfs après le psychodrame Novak Djokovic, entre crise sanitaire pénible Down Under et décisions politiques.

Tennis - Winning your first 3 women's singles GS finals on 3 different surfaces



@ashbarty - RG2019 clay - WIM2021 grass - AO2022 hard

Serena Williams - US1999 hard - RG2002 clay - WIM2002 grass

Hana Mandlíková - AO1980 grass - RG1981 clay - US1985 hard#AusOpen — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 29, 2022

Le sourire est désormais revenu, grâce à sa protégée, digne représentante de la communauté aborigène australienne et qui avait le choix de rester "Down Under" auprès de siens pendant la pandémie de Covid-19. Le coronavirus aura peut-être repoussé le règne d'Ashleigh Barty de quelques mois, mais le sillon d'une carrière florissante est désormais bien tracé.