DIRECT. Open d'Australie : Ashleigh Barty reine à domicile ou premier titre en Grand Chelem pour Danielle Collins ?

Patronne du circuit WTA depuis un an et demi, Ashleigh Barty espère enfoncer le clou samedi 29 janvier en remportant un premier sacre à Melbourne, devant son public. Avec deux Majeurs en poche et un parcours sans faute jusqu'ici (aucun set perdu et 21 jeux concédés en six matchs), l'Australienne fait figure de grande favorite.

En face, l'Américaine Danielle Collins va découvrir la pression d'une première finale en Grand Chelem à 28 ans. En mode bulldozer lors des tours précédents, la tête de série n°27 va tout faire pour raccourcir les échanges et se défaire des slices de revers de Barty. Ce que personne n'a réussi à faire depuis quinze jours. Dans les confrontations directes, l'Australienne mène trois victoires à une.