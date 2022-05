Roland-Garros 2022 : Alexander Zverev coupe l'élan de Carlos Alcaraz et retrouve les demi-finales

Il a éteint le phénomène. Alexander Zverev, troisième au classement ATP, a battu, mardi 31 mai, Carlos Alcaraz (6e mondial) en quarts de finale de Roland-Garros (6-4, 6-4, 4-6, 7-6 [9-7]). En quatre sets et 3h18 de jeu, l'Allemand a mis fin à l'engouement qui a entouré le jeune espagnol de 19 ans tout au long de la quinzaine. Plus efficace dans l'échange et avec l'expérience de ce genre de rendez-vous, Zverev a pris sa revanche sur la finale du Masters 1000 de Madrid où Alcaraz l'avait alors foudroyé (6-3, 6-1).

Avec cette victoire, sans aucun doute la plus aboutie pour Zverev à Roland-Garros, le natif d'Hambourg s'offre le droit de défier en demi-finales le vainqueur du match tant attendu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Back in the final 4️⃣@AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/dajAihyAOP — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

"J’ai eu très peur de ne pas finir aussi (rire). Je savais que je devais jouer le mieux possible, me concentrer et ne pas lui laisser sa chance. Je suis content de ne pas avoir eu à jouer à nouveau cinq sets", s'est exprimé, tout sourire sur le court, Alexander Zverev après son succès.

Le récital de Zverev, la fougue d'Alcaraz

Les deux hommes se connaissent déjà bien, c'était leur quatrième confrontation. Alexander Zverev semble avoir les solutions face à Carlos Alcaraz puisque c'est sa troisième victoire. À Roland-Garros, lors de ce quart de finale, Zverev a parfaitement joué sa partition, malgré le réveil de l'Espagnol à partir du troisième set.

Et dans ce récital, le n°3 mondial a pu compter sur ses deux instruments majeurs : son service et son revers. Avec un pourcentage impressionnant de 76% de points gagnés sur première balle et zéro fautes directes en revers dans les deux premiers sets, l'Allemand a été chirurgical. Mais voilà, le disque s'est enrayé à la fin de la troisième manche avec cette balle de break manquée à 4-4. Alcaraz l’a ensuite breaké et a pris l’ascendant avant que la symphonie hambourgeoise ne retrouve son rythme.

Dans une fin de match à couper le souffle, et un vacarme assourdissant devant un public enchaînent les chants en faveur de son adversaire, l'artiste a tenu bon. Zverev a eu l’occasion de l’emporter sur son service à 5-4, mais Alcaraz a débreaké. C’est dans un tie-break décisif que l’Allemand a fait parler son sang-froid. Après une première balle de match manquée, il a comme un symbole, d’un dernier revers gagnant, mis le coup de grâce à son adversaire.