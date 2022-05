Madrid : Carlos Alcaraz balaye Alexander Zverev pour remporter son deuxième Masters 1000, à tout juste 19 ans

Jusqu'où peut aller Carlos Alcaraz ? Après deux victoires en patron contre Rafael Nadal puis Novak Djokovic en quart et en demi-finale du tournoi de Madrid, le prodige espagnol s'est offert Alexander Zverev en finale (6-3, 6-1), en à peine plus d'une heure de jeu, dimanche 8 mai. Il a décroché par la même occasion le deuxième Masters 1000 de sa carrière, un mois et demi après sa victoire à Miami. Plus puissant, plus créatif, Alcaraz a surclassé le numéro 3 mondial. De quoi affoler toujours plus la planète tennis, à moins de deux semaines du début de Roland-Garros.

L’Espagnol, qui vient de fêter ses 19 ans n’a laissé que des miettes à son adversaire du soir. Il a commencé par une incroyable première manche, expédiée en 31 minutes seulement, pour se mettre sur les bons rails et prendre les commandes de la finale. Il ne les a plus lâchées, et a infligé un 6-1 sec à un Zverev dépassé dans le deuxième set.

Roland-Garros dans toutes les têtes

Car en face, l’Allemand a bafouillé son tennis. Celui à qui Madrid réussit habituellement plutôt bien (titré en 2018 et 2021) n'a jamais existé dimanche soir. Sans doute fatigué par sa demi-finale terminée tard dans la nuit face à Tsitsipas, Zverev n'a pu inscrire que quatre petits jeux avant de rendre les armes. "En ce moment, tu es le meilleur joueur du monde", a-t-il déclaré à son adversaire juste après la fin du match.

Grâce à ce premier succès de prestige sur terre battue, Carlos Alcaraz se présente comme l'un des grands favoris de l'édition 2022 de Roland-Garros, qui débute dans deux semaines. Surtout à la lumière de son tableau de chasse cette semaine, qui comprend successivement le spécialiste de la surface Nadal, et les numéros 1 et 3 mondiaux Djokovic et Zverev. Eliminé au trosième tour en 2021, l'Espagnol peut aller chercher cette année un premier résultat de référence sur la terre battue parisienne. Alexander Zverev attaquera de son côté le tournoi porte d'Auteuil avec un peu plus de doutes, après un bon début de saison sur terre battue (demi-finale à Monte-Carlo, finale à Madrid), mais sans jamais confirmer par un succès final.