En Afghanistan, l'appel à l'aide d'une athlète qui devait participer aux Jeux paralympiques de Tokyo : "S'il vous plaît, tendez-moi la main, je vous en supplie"

Depuis la prise de pouvoir des talibans dimanche 15 août, l'Afghanistan est plongé dans le chaos. Dès le lendemain, le Comité international paralympique (CIP) a annoncé l'impossibilité pour la délégation afghane de se rendre aux Jeux de Tokyo qui débutent le 24 août.

C'est un déchirement pour Zakia Khudadadi, athlète de 23 ans engagée en taekwondo. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, elle lance un appel à l'aide. Face caméra, le visage grave, Zakia Khudadadi décrit la situation intenable dans laquelle elle se trouve depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan.

"En tant que femme membre du Comité national paralympique d'Afghanistan, avec toutes les luttes que j'ai traversées, je suis actuellement emprisonnée à l'intérieur de la maison", chevrote-t-elle.

Zakia Khudadadi aurait dû être la deuxième femme afghane à participer aux Jeux paralympiques après Mareena Karim en 2004 à Athènes mais l'annulation des vols commerciaux oblige l'athlète et son compatriote Hossain Rasouli à se déclarer forfait, les seuls à faire partie de cette délégation afghane.

"Je ne peux même pas sortir en toute confiance, en toute sécurité pour aller m'acheter quelque chose, pour m'entraîner, pour vérifier comment vont les autres ou que je ne suis pas exclue de la compétition." Zakia Khudadadi

Malgré les risques la jeune femme ne renonce pas à la compétition olympique et interpelle la communauté internationale. "Je vous demande à tous, car je suis une femme afghane et en tant que représentante des femmes afghanes, je vous demande de m'aider, supplie-t-elle, mon intention est de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, s'il vous plaît tendez-moi la main et aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie."

Son appel à l'aide n'a pour l'instant pas suscité de réponse de la part du Comité international paralympique mais Zakia Khudadadi espère toujours pouvoir participer aux Jeux de Tokyo, qui auront lieu du 24 août au 5 septembre.