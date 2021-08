Jeux paralympiques 2021 : la délégation afghane ne pourra pas se rendre à Tokyo, en raison de la crise politique que traverse le pays

En proie à une crise politique d'envergure, l'Afghanistan n'aura pas de représentants aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui débutent le 24 août. Deux sportifs, engagés dans les épreuves de taekwondo, faisaient partie de cette délégation, Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli. Selon le Comité international paralympique, "la situation très grave" que traverse le pays, ainsi que "les aéroports fermés" rendent leur départ pour Tokyo "impossible".

À 23 ans, Zakia Khudadadi aurait été la première femme afghane à représenter son pays aux Jeux paralympiques. Mais les talibans, opposés à ce que les femmes aillent à l'école, travaillent ou fassent du sport, ont repris le pouvoir dimanche 15 août, après une offensive éclair.

"This is the first time that a female athlete will be representing Afghanistan at the Games and I’m so happy.”

