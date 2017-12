VIDEO. Le slackliner Nathan Paulin relie le Trocadéro depuis la Tour Eiffel à plus de 60 mètres du sol

670 mètres à parcourir mais pieds nus sur un fil tendu à une hauteur oscillant entre 60 et 70 mètres du sol. C'est le défi que s'est lancé, dans le cadre du Téléthon, Nathan Paulin, recordman du monde de highline, qui consiste à relier deux points en hauteur sur une sangle tendue. Agé de 23 ans, ce natif d'un village de montagne de Haute-Savoie a relié, samedi 9 décembre, le Trocadéro depuis la Tour Eiffel.

Depuis le sol, son collaborateur et ami, Anthony a commenté ce pari fou. "On est à fond avec lui. On est dans sa tête et lui, je pense qu'il pense à nous aussi." "Je pense qu'il pense au Téléthon", a-t-il poursuivi. Il a également évoqué le "nez" de l'athlète qui "coule aussi parce qu'il doit avoir froid". "Pour me préparer (...), j'ai installé une highline de 200 m dans les montagnes près de chez moi sur laquelle j'ai fait beaucoup d'allers-retours afin d'être physiquement performant", expliquait Nathan Paulin à VSD. Ce dernier vient de donc de battre le record détenu depuis septembre par Anthony Newton qui avait parcouru 250 mètres à Marseille en septembre.