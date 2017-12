DIRECT. Regardez la 31e édition du Téléthon

Ce qu'il faut savoir

France 2 et France 3 sont mobilisés vendredi 8 et samedi 9 décembre, pour la 31e édition du Téléthon, un marathon télévisé destiné à recueillir des dons afin de financer la recherche sur les maladies génétiques. L’objectif est de passer la barre des 92 740 769 euros récoltés lors de la précédente édition. En direct du pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, ce grand rendez-vous caritatif et populaire, animé par Zazie, marraine de l’évènement, Sophie Davant et Nagui, est à voir également sur notre site franceinfo.fr.

30 heures de direct. Les équipes de France Télévisions se rendront dans les villes de France qui ont relevé les plus grands exploits, et rencontreront les personnalités qui ont effectué les plus grandes prouesses pour récolter des fonds, avant un nouveau concert appelé "Chantons pour le Téléthon". Pour clôturer ce marathon, des représentants des villes ambassadrices et de nombreuses personnalités témoigneront, avant de révéler le montant des dons récoltés lors de cette 31e édition.

36 37 ou Telethon.fr. Dès vendredi 8 heures, les donateurs peuvent appeler le 36 37 ou se connecter sur Telethon.fr. Il faut savoir que 66% du montant des dons faits à l'AFM-Téléthon sont déductibles des impôts.