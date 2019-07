VIDEO. Les images du départ de Franky Zapata pour sa tentative de traversée de la Manche en Flyboard

Il a réussi son décollage (mais a raté sa traversée de la Manche). Franky Zapata, qui avait fait sensation lors du défilé du 14-Juillet, s'est envolé avec succès, jeudi 25 juillet, peu après 9 heures, de la plage de Sangatte (Pas-de-Calais) à bord de son Flyboard. Mais sa tentative de reproduire l'exploit de Louis Blériot sur cette plateforme propulsée par des turboréacteurs a finalement échoué. L'"homme volant" est tombé à l'eau à mi-chemin au moment de son ravitaillement en kérosène.

Casqué et tout de noir vêtu, ce Marseillais de 40 ans avait décollé avec 42 litres de carburant sur le dos, d'une plateforme sur laquelle sa femme l'avait aidé à faire les derniers préparatifs. Pour parcourir les 35 km jusqu'aux côtes britanniques, à 140 km/h, à une vingtaine de mètres au-dessus de l'eau, il devait se ravitailler en mer. Le champion d'Europe et du monde de jet-ski avait prévu de se poser sur un bateau. Il a été secouru et il est sain et sauf, selon son entourage.