Portugal : record de la plus haute vague jamais surfée

À Nazaré, au Portugal le 8 novembre 2017, le surfeur brésilien Rodrigo Koxa a "ridé" une vague titanesque. Sa hauteur était de 24,38 mètres, soit la plus haute vague jamais surfée. C'est 61 centimètres de plus que l'ancien record. Ce record a été homologué ce dimanche 29 avril par la Ligue Mondiale de Surf . Aux États-Unis, sur la plage californienne de Huntington, le brésilien a été ovationné au Big Wave Award. "Ouais, Kaxa a bombardé ! C'est le plus grand rêve de ma vie. Merci. Continuez à croire en vos rêves", a déclaré l'intéressé.

Le spot de Nazaré, au Portugal

Le spot de Nazaré, au Portugal, est connu comme ayant des vagues colossales, surtout en hiver. Ce n'est donc pas un hasard si le précédent record du monde, détenu par l'Américain Garrett McNamara, avait été établi en novembre 2011, précisément au même endroit. Ce dernier avait alors dompté avec une vague monstrueuse de 23,77 mètres.