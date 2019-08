Inde : le Gange, nouveau paradis des sports aquatiques extrêmes

Le Gange qui prend sa source dans l'Himalaya parcourt 300 km pour atteindre les gorges de Rishikesh. L'eau y est encore pure, loin des mégapoles et de la surpopulation de l'Inde. C'est au départ des bateaux de rafting que l'on peut retrouver trace d'un embouteillage. À la saison haute, les bateaux se suivent sur les rapides. Une grosse dose d'adrénaline sur 15 km. Si l'équipage ne suit pas les instructions du guide, il peut s'attendre à boire la tasse face aux courants puissants.

Rafting et saut à l'élastique

Le fleuve attire de plus en plus de touristes occidentaux. Il n'y a plus qu'à rejoindre ensuite la ville de Rishikesh en douceur. Les sensations fortes se vivent également dans les airs, avec un saut à l'élastique à 83 mètres au-dessus du Gange. Le fleuve serait descendu sur Terre en ruisselant le long des cheveux du dieu Shiva, en passant au milieu des gorges de Rishikesh.

