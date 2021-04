Formule 1 : Ayrton Senna, une icône disparue il y a 27 ans

Ayrton Senna, pilote brésilien surdoué, a disparu il y a 27 ans des circuits de Formule 1. Il est devenu un modèle et même une icône au-delà du sport. "Il faut être lucide, au volant d’une Formule 1, on est en danger permanent, et on n’a plus le temps d’avoir peur", disait le triple champion du monde. Né en 1960 à Sao Paulo, il exporte dès les années 80 son génie en Formule 1, et marque 41 victoires en 10 ans. Sa rivalité avec le Français Alain Prost, quadruple champion du monde, a été l’une des plus belles du sport.

Une légende du sport

Avec les deux champions, la Formule 1 vit ses plus belles années, jusqu’à un 1er mai 1994 maudit. Sur le circuit italien d’Imola, un accident a causé sa mort à 34 ans. Le Brésil a déclaré trois jours de deuil national. Un demi-million de personnes a pleuré sa mémoire à Sao Paulo. La queue devant son cercueil faisait sept kilomètres. Pour lui rendre hommage, Pierre Gasly, pilote français, a couru en 2020 à Imola avec un casque jaune, l'emblème du brésilien. Sa légende est toujours entretenue au Brésil par des passionnés.