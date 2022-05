Apnée : le champion du monde Arnaud Jérald a affronté la vague de Tehaupo'o

Dans les eaux du Pacifique, Arnaud Jérald, apnéiste, défie la vague la plus dangereuse du monde. La plongée se fait à Teahupo'o, (Tahiti) lieu connu des surfeurs pour ses vagues impressionnantes. "On a dû réfléchir sur la partie sécurité, monter une équipe de sécurité pour avoir le même protocole que j'utilise sur mes records du monde, parce qu'on reste dans des zones très dangereuses, avec le corail dessous et la vague (…) Si on se fait avaler par le rouleau, il faut savoir quoi faire", explique Arnaud Jérald.

Apnéiste depuis qu'il a sept ans

Champion du monde d'apnée dans sa catégorie, son record de plongée en apnée est de 117 m. Depuis ses sept ans, il pratique cette discipline. "C'est aussi très calme, il n'y a pas de bruit, il y a une ambiance qui est magnifique avec un bleu qui évolue tout le long de la descente. On ne peut pas se lasser de ça", confie Arnaud Jérald qui va continuer à explorer les fonds marins.