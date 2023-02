Menacés de mort par les talibans, sept snowboardeurs afghans se sont réfugiés en France et se sont confiées à Tout le sport, mercredi.

Depuis le mois d'octobre, l'équipe de snowboard afghane écrit une nouvelle page de son histoire, en France. Tout le sport est allé à leur rencontre. Menacés de mort depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, ces sept réfugiés ont été accueillis par Victor Daviet, snowboardeur professionnel et fondateur de l'association "snowboarders of solidarity". "Depuis deux mois je suis passé d'un père de zéro enfant à sept enfants", déclare celui qui les avait rencontrés lors d'une compétition, deux ans avant, au Pakistan.

Leur demande d'asile acceptée

Ce jeune groupe, âgé de 19 à 24 ans, a pu rider pour la première fois en décembre. "Aujourd’hui, on a fait en une journée plus de snowboard qu’on ne peut faire là-bas (Afghanistan) en un an", assure Kazim. Visés par les talibans pour la mixité de ce sport de culture américaine, ces jeunes professionnels ont quitté leur pays "pour sauver leur peau". Leur demande d'asile a été acceptée par les autorités françaises.