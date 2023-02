Sport : l'équipe de snowboard d'Afghanistan accueillie en France

L'équipe de snowboard d'Afghanistan est accueillie à La Clusaz, en Haute-Savoie. Les jeunes membres de cette équipe sont menacés de morts, car ils pratiquent un sport occidental et leur équipe est mixte.

L'équipe de snowboard d'Afghanistan est accueillie à La Clusaz (Haute-Savoie). Composée d'Afghans âgés de 19 à 24 ans, c'est la première équipe de snowboard du pays. "Depuis le retour des Talibans il y a un an et demi, la vie de ces jeunes est menacée. D'abord, ils pratiquent un sport occidental, et en plus, leur équipe est mixte. Évidemment, ça ne plaît au pays et aux Talibans", explique le journaliste Samuel Ollivier, présent sur le plateau du 8 Heures, mercredi 8 février.

Des menaces de mort reçues

L'équipe de snowboard d'Afghanistan a d'abord trouvé refuge au Pakistan puis en France. Une arrivée en France rendue possible par Victor Daviet, un snowboardeur français qui a créé l'association "Snowboarders of solidarity" pour les mettre en sécurité. "C'est leur passion et, potentiellement, ça aurait pu leur coûter la vie. Ils ont reçu des menaces de mort par rapport à ça", explique Victor Daviet. Ces jeunes, qui n'ont pas de papiers, "attendent de savoir s'ils vont pouvoir rester en France et, si possible, jamais trop loin des montagnes", conclut Samuel Ollivier.