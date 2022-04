Stations de ski : la saison terminée, des bénévoles ramassent les déchets

Au pied du domaine skiable d’Arèches-Beaufort (Savoie), Valentin et Coralie arpentent le front de neige à la recherche de détritus. Tous les deux saisonniers cet hiver, ils se sont portés volontaires pour ramasser les objets jetés ou perdus par les vacanciers. "On a pratiqué les pistes tout l’hiver sur notre temps libre, donc c’était normal qu’aujourd’hui on participe", explique Coralie Royer. Les 60 bénévoles de l’association "Mountain Riders" ont rempli des dizaines de sacs-poubelles en seulement quelques heures avec les déchets trouvés sur les pistes, avant de les trier un par un.





Atteindre le zéro déchet en montagne d’ici 2030



Depuis plus de 20 ans, "Mountain Riders" organise des ramassages comme celui-ci, dans de nombreuses stations des Alpes, avec un objectif : atteindre le zéro déchet en montagne, d’ici 2030. À Arèches-Beaufort, c’est l’Office de tourisme qui a fait appel à l’association, pour l’aider à protéger son domaine de 100 hectares. 75 kilos de déchets ont été ramassés en une matinée. Au total, une vingtaine de collectes sont prévues dans les stations des Alpes d’ici le début de l’été.