Une ligne ferroviaire reliera Londres à 12 stations de ski françaises

Il y aura un train aller et un train retour par semaine entre la capitale britannique et deux gares majeures de la vallée de la Tarentaise.

De Big Ben aux pistes de ski. La Compagnie des Alpes, en accord avec Eurostar, lance une ligne ferroviaire privée pour rapprocher Londres des domaines skiables qu'elle exploite dans les Alpes françaises. La ligne desservira sans arrêt Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, deux gares majeures de la vallée de la Tarentaise (Savoie), et circulera les week-ends de la saison de ski 2021-2022, à raison d'un train aller et d'un train retour par semaine, a précisé la compagnie vendredi 10 septembre.



Des bus spéciaux seront affrétés par la Compagnie pour faire la liaison entre les douze stations concernées (La Plagne, Val-d'Isère, Flaine, Les Arcs, Tignes, Méribel, Serre Chevalier Vallée, Les Menuires, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval, Morillon, Peisey-Vallandry) et les gares desservies.

"Travelski Express"

"La Compagnie annonce la conclusion d'un accord avec la société Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres Saint-Pancras vers la vallée de la Tarentaise", détaille l'entreprise dans un communiqué. La ligne saisonnière concernée était originellement exploitée par Eurostar, avant que la compagnie ferroviaire n'annonce sa fermeture effective en décembre 2020, provoquant l'ire des professionnels du tourisme et des élus locaux.

Eurostar, alors dans une situation financière critique, avait justifié sa décision par des arguments économiques et sanitaires, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. La Compagnie des Alpes "assumera le financement" de la location de la ligne "pour la saison de ski 2021-2022". Son montant n'a pas été dévoilé.

Nommée "Travelski Express", elle sera uniquement accessible aux clients du site Travelski, tour-opérateur européen spécialiste des séjours à la montagne et filiale à 100% de la Compagnie des Alpes. L'offre commerciale comprend un pack agrégeant "le transport, l'hébergement et les forfaits de ski" à destination des domaines de la Compagnie des Alpes.