Eurostar : au bord du dépôt de bilan, peut-il être sauvé ?

L'Eurostar comptait encore 11 millions de passagers en 2019. Depuis le début de la pandémie, les trains sont quasi vides, les gares et les quais désertés. Seulement 2 trains par jour contre 15 auparavant. Les contraintes sont nombreuses pour les usages. "Il y a des démarches à faire et il faut avoir de l'argent, il y a un kit à réserver 150 euros." Selon les voyageurs, les tarifs auraient également flambé. "C'est beaucoup plus cher, environ 220 euros pour un aller-retour contre 100 euros avant" assure une cliente.



Qui va payer ?

Le chiffre d'affaires de la compagnie a été divisé par 20 depuis le début de la pandémie. Mais les Etats britanniques et français refusent de sortir le carnet de chèques. Ce sont les actionnaires qui ont mis la main au portefeuille, notamment la SNCF. Un sursis pour la compagnie qui demande un assouplissement de restrictions de voyage. "Eurostar ne pourra se redresser que s'il y a une reprise du trafic, elle n'a pas d'autre moyen de se lever", prévient Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire.

Parmi Nos sources

Eurostar et Sncf

Ministère de l'Economie