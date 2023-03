Ski alpin : "Il y a eu différentes Tessa tout au long de ma carrière", estime Tessa Worley après l'annonce de sa retraite

Celle qui a remporté deux titres de championnes du monde évoque sur franceinfo dimanche dans le Club Info d'une journée "forte en émotion" et assure n'avoir "aucun regret" sur sa carrière.

"Il y a eu différentes Tessa tout au long de ma carrière", a déclaré dimanche 19 mars dans le Club info de franceinfo la skieuse française Tessa Worley, l'un des plus grands palmarès du ski français, après l'annonce de sa retraite à 33 ans à l'issue du géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Soldeu (Andorre).



franceinfo : On image qu'il y a eu et qu'il y a encore beaucoup d'émotions après votre dernière course. Comment ça s'est passé ?

Tessa Worley : C'était très fort en émotion aujourd'hui. J'avais envie d'aller vraiment au bout de ma saison et de mes deux manches. J'avais à cœur de rester bien concentrée. Aujourd'hui, tout avait une petite saveur particulière et j'essayais de faire attention à m'imprégner de ces détails car je savais que je les vivais pour la dernière fois. Ce sont plein de petites choses que, pendant 17 ans, j'ai tellement eu l'habitude de faire. Cela a rendu la journée un peu difficile émotionnellement, et rester concentrée jusqu'au bout n'était pas évident. En tout cas, je suis très heureuse de la manière dont s'est déroulée cette journée.

À quoi avez-vous pensé pendant cette dernière course ?

À plein de choses ! J'étais partagée entre les pensées que je peux avoir d'habitude sur une compétition, pour me mettre dans une zone de concentration, donc des pensées techniques, mais parfois mon esprit allait un peu sur mes derniers instants. Avec mon technicien, avec ma kiné, avec mes coaches au bord de la piste... Plein de petites choses comme ça, que j'essayais de garder en mémoire pour toujours.



Comment fait-on pour rester dix-sept ans au plus haut niveau, ce qui est assez incroyable en ski ?

Je pense que cette longévité est vraiment due à ma passion pour le ski et aussi à ma passion pour l'entrainement, pour m'améliorer et toujours progresser. Ce processus de progresser et de devenir meilleure chaque jour m'a guidée toute ma carrière et m'a permis de toujours aller chercher des choses à améliorer. C'est ce qui m'a permis d'évoluer au fil des saisons. C'est le plaisir que j'ai eu de côtoyer toutes ces championnes françaises et étrangères, tous mes coaches, mon staff... J'ai croisé la route de pas mal de monde et c'était incroyable.

J’ai l'impression que ces dernières années, j'ai vécu mes saisons avec plus de conscience et de présence. Je me suis vraiment imprégnée de ce qu'il y avait autour de la compétition. J'ai vécu des moments incroyables, notamment en 2016-2017 avec le titre de championne du monde et le globe de cristal. J'étais techniquement et physiquement au top. Pour une sportive, c'était vraiment incroyable. Dernièrement, tout n'était pas au top, mais j'ai vécu avec plus de sérénité et de plaisir tous ces moments. Il y a eu différentes Tessa tout au long de ma carrière et chaque moment était très particulier.

Il y a eu aussi des moments plus difficiles. Avez-vous des regrets ?

Non, je n'ai aucun regret. Il y a effectivement des objectifs que je n'ai pas réussi à remplir, comme les Jeux olympiques, mais je n'ai pas de regret parce que j'ai vraiment tout mis en place pour atteindre ces objectifs. Certains ne fonctionnent pas mais ce n'est pas pour autant que ça change quelque chose pour moi. Quand j'ai tout mis en place pour atteindre ces objectifs, c'est aussi ce qui me rend fière. L'échec des derniers Jeux olympiques a été difficile à avaler sur le coup car je me suis dit que je n'aurai plus cette chance, mais j'avais tout donné et profité de ce bel événement.



Comment vous voyez la suite, après une retraite à 33 ans ?

Il faut sortir de ce fonctionnement d'athlète. Cela va peut-être me prendre quelques semaines. Au quotidien, on vit comme sportif de haut niveau, on mange comme sportif de haut niveau, on dort comme sportif de haut niveau, et il faut un peu sortir de ça et réaliser qu'on rentre dans une vie avec moi de performance comme objectif continuel. Petit à petit, j'essayerai de me projeter sur d'autres projets mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée particulière. J'ai déjà envie de savourer tous ces moments, prendre un peu de recul sur toutes ces années et découvrir bientôt de nouvelles choses.