Ski alpin : la Française Tessa Worley, double championne du monde de slalom géant, met fin à sa carrière à 33 ans

La skieuse française a terminé 11e de sa dernière course, le slalom géant des finales de la Coupe du monde, dimanche à Soldeu (Andorre).

Le clap de fin. La Fédération française de ski a annoncé, dimanche 19 mars, que Tessa Worley mettait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. La skieuse française termine son incroyable histoire avec une 11e place sur le slalom géant de Soldeu (Andorre), au terme d'un hiver mitigé, au cours duquel la Bornandine n'est pas parvenue à monter sur le podium. Tessa Worley, lauréate du petit globe de cristal l'hiver dernier dans la discipline, a vu l'intouchable Mikaela Shiffrin lui succéder. L'Américaine a décroché un 88e succès en Coupe du monde lors du géant de dimanche.

Pendant plus de 15 ans d'une longue et riche carrière, Tessa Worley a porté l'équipe de France féminine de ski sur ses épaules. Elle a remporté deux titres de championne du monde en slalom géant (2013 et 2017). La Française a également deux petits globes de la discipline (2017 et 2022) dans son armoire à trophées. En Coupe du monde, elle est montée à trente-six reprises sur le podium, seize fois sur la plus haute marche. L'équipe de France féminine de technique (slalom et slalom géant) va entrer dans une nouvelle ère l'hiver prochain, avec les départs à la retraite de Tessa Worley, Nastasia Noens et Coralie Frasse Sombet.

Un talent précoce

Elle n’avait pas encore 20 ans. C'est sur la neige américaine d’Aspen, le 29 novembre 2008, que la jeune skieuse va écrire les premières lignes de son histoire. Sixième après la première manche, la Haut-Savoyarde signe un second passage supersonique et assomme la concurrence. Au top de la discipline à 19 ans, Tessa Worley succède ainsi à Ingrid Jacquemod, jusqu’alors dernière Française à s’être imposée en Coupe du monde (2005). Un succès prometteur, que la Française aura su entretenir pendant ses 17 ans sur le circuit Coupe du monde.