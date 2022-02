Coupe du monde de ski alpin : podium surprise avec Ledecka, Mowinckel et Huetter sur la descente de Crans-Montana

Alors qu'on attendait un duel entre la championne olympique Corinne Suter et la leader du classement général Sofia Goggia, c'est Ester Ledecka qui s'est imposé sur la descente de Crans-Montana, samedi 26 février. Sacrée à Pékin en snowboard et spécialiste du Super-G lorsqu'elle est sur les skis, la Tchèque a surpris tout le monde en réalisant un temps canon.

Treizième au classement de la spécialité avant la course elle fait un bond de six places et entre dans le top 10. Une avancée semblable à celle de Ragnhild Mowinckel, deuxième samedi à Crans-Montana, qui glane elle aussi six positions et prend la dixième place du classement. Les prétendantes au petit globe se sont toutes manquées et se neutralisent en tête avant une nouvelle descente dimanche.

Du côté des Bleues, Laura Gauché a pris une belle treizième place juste derrière Sofia Goggia. Romane Miradoli a, elle, terminé plus loin, au delà du Top 15.