DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Clément Noël troisième temps provisoire, suivez la première manche du slalom masculin de Zagreb

Annulé la veille en raison de la météo, le slalom de Zagreb se déroule jeudi, avec une première manche dès 13 heures et la seconde à 16h05.

Cinquième du général de la Coupe du monde, et quatrième de celle du slalom à la suite de sa seconde place sur la piste de Madonna di Campiglio, Alexis Pinturault veut marquer de gros points lors du slalom de Zagreb, jeudi 6 janvier, le troisième de la saison.

Son compatriote, Clément Noël, a lui une revanche à prendre sur lui-même. Vainqueur du premier slalom à Val d'Isère, il avait enfourché et chuté à deux portes de l'arrivée en Italie alors qu'il avait plus d'une seconde d'avance lors de la 2e manche. Les deux Français sont en chasse derrière les deux co-leaders du classement de cette spécialité, le Norvégien Foss-Solevaag et le Suédois Jakobsen.