Coupe du monde de ski alpin : le slalom de Zagreb annulé à cause des conditions climatiques

Le brouillard et la pluie ont empêché les skieurs de s'élancer, mercredi.

La Coupe du monde de ski alpin devait faire escale à Zagreb (Croatie), mercredi 5 janvier pour la 10e étape de la saison, mais les mauvaises conditions climatiques ont entrainé l'annulation du slalom. "En raison des conditions météo extrêmes, le jury a décidé d'annuler le slalom", a indiqué la Fédération internationale de ski dans un communiqué.

Du brouillard et de la pluie ont empêché les skieurs de s'élancer, alors que les températures anormalement douces en Croatie avaient déjà abîmé la piste. "Un possible report de la course à jeudi est à l'étude", a ajouté l'instance. Mardi, la compétition féminine s'est tenue dans des conditions très difficiles.