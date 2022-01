Coupe du monde de ski alpin : les skieurs furieux après le choix de la Fédération internationale de lancer le slalom de Zagreb sur une piste en très mauvais état

Reporté d’une journée en raison des conditions météorologiques, le slalom de Zagreb (Croatie) a finalement été annulé après le passage de 19 concurrents, jeudi 6 janvier. Parmi eux, le Français Victor Muffat-Jeandet a chuté et s’est fracturé la cheville droite, ce qui compromet fortement sa participation aux Jeux olympiques d’hiver. Plusieurs skieurs, furieux, ont réagi sur les réseaux sociaux et dénoncent une mise en danger de leur intégrité physique.

C’est sur une piste en très mauvais état, trop peu enneigée et qui laissait apercevoir par endroit de l’herbe, que se sont élancés 19 skieurs, jeudi à Zagreb. Parti avec le dossard numéro 1, le Norvégien Sebastian Foss Solevaag avait bénéficié de meilleures conditions et signait le meilleur temps de la manche loin devant ses concurrents avant l’interruption définitive, puisque la piste se dégradait au fur et à mesure de leurs passages. Le Suisse Lucas Aerni, passé en 17e position, a d’ailleurs adressé un signe aux organisateurs, en se tapant la tête du doigt à l’arrivée, pour signifier son incompréhension.

Une épreuve qui n'aurait pas dû commencer

Dans un tweet, la Fédération Internationale (FIS) a annoncé que le jury du slalom avait décidé d’annuler l’épreuve "en raison des conditions défavorables, dans l’intérêt de la sécurité des skieurs et pour l’équité". Mais selon les sportifs, cette course n’aurait même pas dû se tenir : "Il n'y avait pas de fond, de la terre ressortait, les conditions étaient intenables, il était impossible d'envoyer tout le monde sur ce tracé-là. La meilleure décision aurait été de ne pas lancer la course du tout, de se rendre compte dès hier que les conditions n'étaient pas tenables", a indiqué Clément Noël à l’AFP. Sur Instagram, le Suisse Loïc Meillard a ironisé : "Merci à la Fédération Internationale pour le grand spectacle aujourd’hui […] Nous avons franchi la limite de l’acceptable".

Le vainqueur de la dernière Coupe du monde, Alexis Pinturault, a lui aussi exprimé sa colère sur les réseaux sociaux : "Aujourd’hui, c’était juste de trop @fisalpine [la Fédération Internationale]… Je suis énervé et j’ai le coeur lourd pour mon ami Victor Muffat-Jeandet". Son compatriote Johan Clarey a lui aussi interpellé la FIS : "Êtes-vous toujours les patrons de votre propre Coupe du monde ?". L’ancien Bleu, Julien Lizeroux, s’est lui aussi offusqué sur Twitter, évoquant une mascarade : "Comment faites-vous pour manquer de respect aux athlètes ? Juste comme celà !!!".

La question du report de cette épreuve se pose désormais, alors que le calendrier de la Coupe du monde de ski alpin est très chargé en cette année olympique.