Patinage artistique : l'âge minimum en compétition seniors va passer de 15 à 17 ans d'ici 2024

Les débats courraient depuis longtemps. La Fédération internationale de patinage (ISU) a tranché. L'instance a relevé, mardi 7 juin, l'âge minimum des patineurs et patineuses artistiques à 17 ans, au lieu de 15 actuellement pour participer aux compétitions seniors. "Le Congrès de l'ISU a voté en faveur d'une augmentation progressive de la limite d'âge de 15 à 17 ans dans le but de protéger la santé physique et mentale, ainsi que le bien-être émotionnel des patineurs", a écrit sur Twitter l'ISU.

Cette volonté d'abaisser l'âge mininum avait déjà été proposée en 2018, lors d'un Congrès de la Fédération internationale, mais à l'époque rejetée par le vote. "C'est une décision historique", a salué le président de l'ISU, Jan Dijkema, alors que le directeur général de l'instance Fredi Schmid avait qualifié le vote de "moment de vérité" avant l'ouverture du Congrès.

Une augmentation progressive d'ici 2024

L'augmentation sera progressive. Il n'y aura aucun changement pour la saison 2022-23. Une première augmentation, de 15 à 16 ans, aura lieu pour la saison 2023-24 et puis une nouvelle augmentation à 17 ans s'effectuera à partir de la saison 2024-25 et les saisons suivantes.

Plusieurs événements avaient poussé la fédération internationale à remettre ce débat, qui divise, sur la table : le suicide, à 20 ans, de la patineuse australienne Ekaterina Alexandrovskaya, à l'été 2020. Plus récemment, l'affaire Valieva, qui du fait de ses 15 ans et de son statut "d'athlète protégée", a pu patiner aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en février dernier, malgré un contrôle antidopage positif.

Des conséquences importantes pour le patinage et pour les patineuses

Cette décision devrait bouleverser la pratique du très haut niveau, comme l'envisageait en mars dernier la patineuse française Maé-Bérénice Meité, dans un artricle de franceinfo: sport consacré à cet "âge de la discorde" : "Cette très belle décision va forcer tout l'écosystème sportif à repenser la stratégie de l'entraînement pour que l'athlète puisse durer : la charge, le moment où les sauts sont appris, nous disait-elle. Cela va obliger tout le monde à revoir son approche du patinage." Autre avantage, selon Amélie Pouillaude, doctorante en sociologie au Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques de Lille, auteure d'une thèse sur le rapport entre genre et sport, également citée dans cet article, qui pointait du doigt cet âge comme "véritable enjeu" : "Relever l'âge permettrait de leur donner du temps pour devenir matures. Elles seront potentiellement moins malléables et plus armées pour s'imposer dans la relation qu'elles entretiennent avec leur entraîneur. Et elles auront l'opportunité d'être plus ajustées à la performance demandée en senior, à savoir faire femme et donner des émotions".